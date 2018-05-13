Военный вертолет США рухнул на палубу авианосца Ronald Reagan‍

Сегодня, 09:57 \\ Происшествия

Об этом стало известно после сообщения американского Седьмого флота, который базируется в Тихом океане. Согласно данным, которые он предоставляет, по ходу инцидента появились пострадавшие, однако погибших нет.

 Военный вертолет MH-60 Seahawk поднимался с палубы авианосца Ronald Reagan‍, и поначалу все шло по плану. Тем не менее, в какой-то момент у него возникли технические неполадки, вследствие чего он рухнул обратно.

 На данный момент крупный боевой корабль США находится в Филиппинском море. Там военнослужащие проводят некоторые штатные операции. Между тем, от падения вертолета судно почти не пострадало, так что оно останется в океане для осуществления других задач. Пострадавшим на данный момент оказывают помощь медики, состояние никого из них не оценивают как тяжелое.

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Автор - Мартина Корф
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