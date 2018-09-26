В Ростовской области произошло столкновение, в котором имеются погибшие

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП 4 человека скончались на месте, а еще двое находятся под присмотром врачей.

Специальные службы передают информацию для местных СМИ, что происшествие случилось в Октябрьском районе.

Импортный автомобиль «Мерседес» въехал в ВАЗ-2101, направляющийся в попутном направлении. В итоге машин отбросило и протащило еще несколько километров.

В отечественном автомобиле никто не выжил, водитель и три его пассажира скончались до приезда скорой помощи. В «Мерседесе» имеется два пострадавших, которые ехали в качестве пассажиров.

Ранее стало известно, что в Норильске легковой автомобиль въехал в автобус. В итоге, пострадало 9 человек, а один не справился с тяжелыми травмами и погиб на месте. По данному делу ведтся проверки правоохранительных органов.