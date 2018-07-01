На заправке в Челябинске вспыхнул бензовоз

Пожар грозил крупной катастрофой, однако обошелся без жертв. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

19 октября около 10 часов по местному времени горожане заметили густой дым и громкие хлопки на окраине Челябинска. Как оказалось, на въезде в город со стороны Потребительского рынка вспыхнул бензовоз. Он заехал на местную заправку, чтобы пополнить запасы солярки. По неизвестной причине топливо вспыхнуло. Водитель успел оперативно убраться на безопасное расстояние.

Огонь от бензовоза мог переброситься на топливные резервуары или здание станции. Однако этих последствий удалось избежать благодаря сотрудникам 2-го пожарно-спасательного гарнизона. За 20 минут они локализовали и погасили пламя. Однако даже без открытого огня пожарным пришлось потратить немало усилий для охлаждения резервуаров.