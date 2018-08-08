Турист из Эквадора пытался завезти в США свиную голову

Сегодня, 09:28 \\ Происшествия

Мужчину задержали в международном аэропорту Хартсфилда-Джексона в городе Атланта, штат Джорджия. Об этом пишет издание UPI.

 После прибытия рейса из Эквадора, служебная собака породы бигль забила тревогу и обратила внимание пограничников на подозрительного пассажира. Пес по кличке Харди из отряда К-9 указал на багаж мужчины. Правоохранители задержали туриста и обнаружили при нем запеченную свиную голову весом почти в килограмм. Нарушитель пытался завести её в США, завернув в фольгу.

Пограничная служба объяснила пассажиру, что страна не принимает зарубежную свинину, опасаясь инфицирования местного населения. Ведь эти животные могут быть источников чумы, гриппа и других опасных заболеваний. В итоге правоохранители утилизировали запрещенный продукт. Они отметили СМИ огромную пользу, которую приносят служебные бигли для безопасности США.

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Автор - Александр Лубяной
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