Турист из Эквадора пытался завезти в США свиную голову

Мужчину задержали в международном аэропорту Хартсфилда-Джексона в городе Атланта, штат Джорджия. Об этом пишет издание UPI.

После прибытия рейса из Эквадора, служебная собака породы бигль забила тревогу и обратила внимание пограничников на подозрительного пассажира. Пес по кличке Харди из отряда К-9 указал на багаж мужчины. Правоохранители задержали туриста и обнаружили при нем запеченную свиную голову весом почти в килограмм. Нарушитель пытался завести её в США, завернув в фольгу.

Пограничная служба объяснила пассажиру, что страна не принимает зарубежную свинину, опасаясь инфицирования местного населения. Ведь эти животные могут быть источников чумы, гриппа и других опасных заболеваний. В итоге правоохранители утилизировали запрещенный продукт. Они отметили СМИ огромную пользу, которую приносят служебные бигли для безопасности США.