В Норильске из-за ДТП с автобусом пострадали десять человек

Сегодня, 08:25 \\ Происшествия

Известно, что все они были официальными сотрудниками аэропорта "Алыкель". Погибла же женщина, которая ехала на другом автомобиле.

 Сотрудники Главного управления МВД Российской Федерации по Красноярскому краю сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали утром 19 октября на территории, подконтрольной администрации города Норильск. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за аварии один человек погиб, а еще десять пострадали. Состояние последних в целом оценивают как средней тяжести.

ДТП произошло в пределах автодороги Норильск — Алыкель. Его участниками стали служебный автобус и легковой автомобиль. По предварительной версии следствия, виновником несчастного случая стала водитель легковушки, которая выехала на встречную полосу. От столкновения с автобусом больше всего пострадала она сама и скончалась на месте просшествия.

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Автор - Мартина Корф
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