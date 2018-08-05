В Норильске из-за ДТП с автобусом пострадали десять человек

Известно, что все они были официальными сотрудниками аэропорта "Алыкель". Погибла же женщина, которая ехала на другом автомобиле.

Сотрудники Главного управления МВД Российской Федерации по Красноярскому краю сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали утром 19 октября на территории, подконтрольной администрации города Норильск. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за аварии один человек погиб, а еще десять пострадали. Состояние последних в целом оценивают как средней тяжести.

ДТП произошло в пределах автодороги Норильск — Алыкель. Его участниками стали служебный автобус и легковой автомобиль. По предварительной версии следствия, виновником несчастного случая стала водитель легковушки, которая выехала на встречную полосу. От столкновения с автобусом больше всего пострадала она сама и скончалась на месте просшествия.