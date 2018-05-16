Волгоградский студент убил женщину на глазах ее детей

Парень зверски забил бывшую работодательницу молотком.

В Волгоградской области произошло зверское убийство. Мужчина убил 42-летнюю женщину молотком на глазах ее двух детей.

Как стало известно, преступление совершил студент местного вуза. 21-летний преступник написал заявление, где полностью признает свою вину.

Парень знал, что у женщины дома хранится круглая сумма денег, именно это и натолкнуло его на совершение преступления. Парень узнал о состоянии погибшей во время короткой работы. Убийца работал над строительством гаража у семьи погибшей. Отмечается, что проработал он всего 6 дней, но этого времени ему было достаточно, чтобы спланировать ограбление.

Преступник был взят под стражу, теперь его ждет судебное заседание, где и станет известна его дальнейшая судьба.

Сам парень честно признается, что на такое преступление он пошел только из-за катастрофического финансового положения.

Тем временем, пойманный в Ставрополе убийца семьи бизнесмена семьи Изнайлова на протяжении целого года скрывался в Сирии. Также, стало известно, что мужчина принимал участие в военных действиях.