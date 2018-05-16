Волгоградский студент убил женщину на глазах ее детей

Сегодня, 21:45 \\ Происшествия

Парень зверски забил бывшую работодательницу молотком. 

 В Волгоградской области произошло зверское убийство. Мужчина убил 42-летнюю женщину молотком на глазах ее двух детей. 

Как стало известно, преступление совершил студент местного вуза. 21-летний преступник написал заявление, где полностью признает свою вину. 

Парень знал, что у женщины дома хранится круглая сумма денег, именно это и натолкнуло его на совершение преступления. Парень узнал о состоянии погибшей во время короткой работы. Убийца работал над строительством гаража у семьи погибшей. Отмечается, что проработал он всего 6 дней, но этого времени ему было достаточно, чтобы спланировать ограбление. 

Преступник был взят под стражу, теперь его ждет судебное заседание, где и станет известна его дальнейшая судьба. 

Сам парень честно признается, что на такое преступление он пошел только из-за катастрофического финансового положения. 

Тем временем, пойманный в Ставрополе убийца семьи бизнесмена семьи Изнайлова на протяжении целого года скрывался в Сирии. Также, стало известно, что мужчина принимал участие в военных действиях.

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Автор - Тереза Кёльн
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