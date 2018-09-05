Найдены возможные виновники аварии ракеты “Союз”

Сегодня, 21:10 \\ Происшествия

Как сообщает “РИА Новости”, удалось определить фамилии тех, кто может быть виновен в аварии ракеты. 

 Следователи и “Роскосмос” смогли определить тех, кто мог быть виновен в аварии “Союза”. 

Как указывает источник, виноват не только тот, кто совершил какую-либо ошибку во время сборки корабля, но также, руководители и контроллеры, которые своевременно не заметили допущенную ошибку. 

Также стало известно, что на Байконуре хранятся специальные журналы, в которых зафиксировано каждое действие с ней вплоть до отправления. Также, помимо техников и сборщиков, в данном журнале указаны имена тех, кто отвечал за все процессы. 

Как отмечает источник, на космодроме существует тройная степень проверки. На каждом этапе проходит более строгая проверка. 

Также стало известно, что несмотря на аварию, которая произошла 11 октября, запуски ракет в скором времени продолжатся. Так, запуски ракет серии “Союз” могут быть возобновлены 25 или 26 октября.

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Автор - Тереза Кёльн
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