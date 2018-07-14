В Чехии перевернулся автобус с детьми: более 30 пострадавших

В Пардубицкой области Чехии более 30 детей пострадало в результате аварии.

В центральной части Чехии произошло страшное ДТП.

Автобус, который перевозил детей сошел с дороги и перевернулся в кювет.

Как стало известно, в это время в автобусе находилось 40 человек. Во время аварии пострадали 33 человека, в большей части это были дети. У пострадавших зафиксированы травмы и ушибы различной тяжести.

По предположениям, причиной данной аварии могло стать лопнувшее колесо, но специалисты рассматривают и другие версии.

Сейчас на месте аварии перекрыто движение и проводится работа специалистов.

Напоминаем, что в сегодня в Балашове произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Виновником аварии стал 70-летний мужчина. Мужчина получил большое количество травм и был госпитализирован.