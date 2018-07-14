В Чехии перевернулся автобус с детьми: более 30 пострадавших

Сегодня, 19:35 \\ Происшествия

В Пардубицкой области Чехии более 30 детей пострадало в результате аварии. 

 В центральной части Чехии произошло страшное ДТП. 

Автобус, который перевозил детей сошел с дороги и перевернулся в кювет. 

Как стало известно, в это время в автобусе находилось 40 человек. Во время аварии пострадали 33 человека, в большей части это были дети. У пострадавших зафиксированы травмы и ушибы различной тяжести. 

По предположениям, причиной данной аварии могло стать лопнувшее колесо, но специалисты рассматривают и другие версии. 

Сейчас на месте аварии перекрыто движение и проводится работа специалистов. 

Напоминаем, что в сегодня в Балашове произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. 

Виновником аварии стал 70-летний мужчина. Мужчина получил большое количество травм и был госпитализирован.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

 Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за использования электрических плит. Также очевидцы рассказывают о бутылке, кинутой в окно колледжа на первом этаже.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В Москве упал с 16-этажки экс-владелец газеты "Спорт-Экспресс"

 Его тело без признаков жизни нашли в районе Осеннего бульвара 15 октября примерно в...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

В Керчи взорвался газ, погибли 10 человек

 Взрыв прогремел примерно в 12 часов дня в политехническом колледже.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ