Десятки первоклассников из Перми заболели после прививки от энцефалита

Плановая профилактическая процедура обернулась опасными симптомами. Об этом рассказали 18 октября в городском департаменте образования.

Массовое недомогание первоклассников произошло в школе №7. Медики детской клинической больницы Перми №3 сделали прививки от клещевого энцефалита школьникам из начальных и старших классов. До этого родители детей предоставили руководству школы свое согласие.

Спустя несколько часов после вакцинации десятки учеников первых классов начали жаловаться на повышенную температуру, головную боль, тошноту, рвоту и общее недомогание. 20 из них не смогли отравиться на занятия. В связи с этим Минздрав изъял всю партию противоэнцефалитной вакцины для Пермского края и отправила препарат на анализ. Сотрудники регионального Роспотребнадзора взяли ситуацию под свой контроль. По некоторым данным, похожие последствия вакцинации проявились в других частях России.