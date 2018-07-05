Десятки первоклассников из Перми заболели после прививки от энцефалита

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Плановая профилактическая процедура обернулась опасными симптомами. Об этом рассказали 18 октября в городском департаменте образования.

 Массовое недомогание первоклассников произошло в школе №7. Медики детской клинической больницы Перми №3 сделали прививки от клещевого энцефалита школьникам из начальных и старших классов. До этого родители детей предоставили руководству школы свое согласие.

Спустя несколько часов после вакцинации десятки учеников первых классов начали жаловаться на повышенную температуру, головную боль, тошноту, рвоту и общее недомогание. 20 из них не смогли отравиться на занятия. В связи с этим Минздрав изъял всю партию противоэнцефалитной вакцины для Пермского края и отправила препарат на анализ. Сотрудники регионального Роспотребнадзора взяли ситуацию под свой контроль. По некоторым данным, похожие последствия вакцинации проявились в других частях России.

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Автор - Александр Лубяной
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