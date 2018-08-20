Соседка стрелка из Керчи рассказала, что он был жестоким с детства

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Владислав Росляков, который обвиняется в стрельбе в керченском техникуме с самого детства был странным и жестоким, выходил на улицу с саблей и говорил непонятные вещи. Так о нем рассказывает соседка семьи. 

 Соседка подростка рассказала, что подросток с самого детства был “со странностями” и проявлял жестокость и тягу к оружию. Также она рассказала о случае, когда мальчик в очередной раз баловался со “стрелялками”, он попал ей пулей по ногам. Также женщина неоднозначно отзывается и об отце ребенка. 

Бабушка подростка также подмечает, что чадо было не особо разговорчивое, но каких-то заметных отклонений она никогда не отмечала.  

Отец же заявляет, что парень на самом деле был довольно замкнут и у него никогда не было друзей. Помимо этого, он рассказал, что сын на самом деле был фанатом компьютерных игр и оружия, но никогда не проявлял открытой агрессии. 

О матери стало известно, что та на протяжении нескольких лет была сторонником “Свидетелей Иеговых”* (запрещено в РФ). Соседка отмечает, что в данную “секту” женщина водила и сына. 

При этом, преподаватели и знакомые мальчика отзываются о нем, как о довольно тихом и спокойном подростке. 

Тем временем в школе на юго-восточной части Москвы была подожжена дымовая шашка. Ученики были эвакуированы, на месте работали пожарные. Позже было объявлено, что это была учебная тревога.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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Автор - Тереза Кёльн
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