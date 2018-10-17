В Барнауле организовали следственную группу для расследования ДТП

Сегодня, 15:21 \\ Происшествия

Для того, чтобы провести расследование в страшной аварии в Барнауле специалисты организовали следственную группу, в состав которой вошли лишь профессионалы своего и дела и опытные люди.

 Данное дело контролирует Ольга Кузнецова, которая является заместителем руководителя управления генерал-майора юстиции.

На сегодняшний день подозреваемый задержан и будет находится под стражей два месяца. Ему вынесли соответствующее наказание.

Ранее в Барнауле водитель легкового автомобиля сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Работники скорой помощи оказали необходимую помощь и госпитализировали пострадавших. Правоохранительные органы проводят расследование по данному делу.

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Автор - Дарья Андросова
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