Максим Галкин знает, как снизить риск повторения трагедий‍ в учебных заведениях

Сегодня, 13:08 \\ Происшествия

Телеведущий оставил на личной странице в Instagram, в содержании которого подробно расписал два способа, которые, по его мнению, помогут хотя бы в какой-то степени решить проблему.

 Пост Максима Галкина появился на просторах фотохостинга под белой картинкой с надписью "Важно". Вероятно, таким образом он хотел привлечь как можно больше аудитории к информации о том, как, по его мнению, снизить риск повторения трагедий‍ в учебных заведениях, подобных той, которая 17 октября произошла в Керчи.

Во-первых, считает телеведущий, преподаватели должны разбирать методички, в которых есть четкие инструкции, как определить подростков, склонных к насилию. Он уверен, что подобными материалами уже обладают педагоги на Западе, и информацию можно было бы позаимствовать. Ввиду того, что Галкин знает, как работает СМИ, он определил также и второй способ. Согласно нему, телевидение, газеты, журналы, а также сетевые издания должны обращать меньше внимания на саму личность "убийцы".

По мнению супруга Аллы Пугачевой, именно так он приобретает подражателей, что крайне опасно и ведет к возникновению подобных трагедий. Галкин считает, что таким образом СМИ делают из него хоть и злого, но героя, у которого появятся последователи. В завершении поста телеведущий еще раз выразил свои соболезнования близким и родным погибших.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

 Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за использования электрических плит. Также очевидцы рассказывают о бутылке, кинутой в окно колледжа на первом этаже.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В Москве упал с 16-этажки экс-владелец газеты "Спорт-Экспресс"

 Его тело без признаков жизни нашли в районе Осеннего бульвара 15 октября примерно в...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

В Керчи взорвался газ, погибли 10 человек

 Взрыв прогремел примерно в 12 часов дня в политехническом колледже.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ