Уже 21: В Керчи вновь возросло число погибших при стрельбе в колледже

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Как сообщили СМИ, еще один пострадавший, раны которого были очень серьезны, умер при транспортировке в Симферополь.

 Источник сообщает новые подробности о трагедии, которая произошла в Керченском политехническом колледже. Как стало известно, там вновь возросло число погибших. Ранее сообщалось о том, что их количество определили как 20, однако накануне ситуация изменилась. СМИ сообщают, что погибших уже 21.

Больше не смог бороться за жизнь парень, студент политеха. За ним в Керчь прилетел вертолет, чтобы забрать его для лечения в другой город. Еще по пути, в воздухе, у него остановилось сердце.

Ранее СМИ сообщили, что в Керчи началась траурная акция по погибшим, жизнь которых оборвалась при стрельбе и взрыве в учебном заведении.

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Автор - Мартина Корф
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