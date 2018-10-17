150 жителей Оренбургской области сдали кровь для раненных в Керчи

Сегодня, 11:00 \\ Происшествия

Поступок отзывчивых граждан высоко отметили в правительстве региона. Пресс-служба поблагодарила доноров на официальном сайте.

 О массовом пожертвовании крови в Оренбургской области сообщила Рината Гильмутдинова, главврач региональной станции переливания крови. По её словам, местные жители начали звонить медикам и предлагать свою помощь раненным, едва поступили первые сообщения о произошедшем в Керчи. В общей сложности, за минувший день свой биоматериал сдали более 150 человек.

Вице-губернаторы Сергей Балыкин и Вера Баширова поддержали порыв соотечественников. Они также появились на станции переливания и сдали свою кровь для пострадавших в Керчи. Вера Баширова сообщила, что не впервые выступает в роли донора и не могла проигнорировать трагедию крымчан.

Напомним, 17 октября в городском политехническом колледже раздались взрывы и стрельба. По последним данным, от них погибли 20 человек: студентов и сотрудников. Ещё около 40 человек нуждаются в медицинской помощи. Сейчас правоохранители рассматривают преступление, как массовое убийство. Хотя изначально квалифицировали инцидент, как теракт. Виновником происшествия считается покойный 17-летний юноша, найденный мертвым в здании с ружьем, взрывчаткой и патронами. Однако очевидцы рассказывают о нескольких злоумышленниках и автоматических очередях. Среди них и директор колледжа Ольга Гребенникова.

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Автор - Александр Лубяной
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