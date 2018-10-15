В Санкт-Петербурге произошло столкновение нескольких автомобилей

На Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошла авария, в которой приняли участие сразу несколько автомобилей. В результате имеется один погибший человек.

Трасса оказалась пустой,, но это не помешало водителям двух легковых автомобилей делить участок дороги. Она столкнулись и решили разбираться самостоятельно, но третья машина за считанные секунды влетела в две другие. В итоге получилось страшное происшествие, в котором смогут разобраться только сотрудники ГИБДД. Детали аварии сообщили очевидцы, которые наблюдали за происходящей картиной.

В первом столкновении один из водителей получил серьезные травмы и скончался до приезда работников скорой помощи. Правоохранительные органы разбираются по данному делу и выясняют причину столкновения.

Ранее в Краснодаре произошло столкновение маршрутного автобуса и иномарки. На месте аварии имеется трое пострадавших, которым уже оказана необходимая медицинская помощь. Среди людей с травмами оказались водитель автобуса, женщина и ее маленький ребенок. Полиция выясняет обстоятельства и детали ДТП.