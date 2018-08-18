Генсек ООН выразил соболезнования в связи с инцидентом в Керчи

17 октября стало известно, что в местном политехническом колледже студент устроил стрельбу. В результате его действий погибли 20 человек.

Инцидент, произошедший в Керчи, стал трагедией для близких и родных пострадавших. В связи с этим ситуацию прокомментировал представитель Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Он выразил свои соболезнования по поводу случившегося и рассказал, что огорчен из-за этого.

Генсек ООН считает, что в обществе недопустимы любые формы проявления насилия против мирного населения. По этой причине он также осудил поступок керченского стрелка, который вместе с собой заставил умереть два десятка человек.