Генсек ООН выразил соболезнования в связи с инцидентом в Керчи

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17 октября стало известно, что в местном политехническом колледже студент устроил стрельбу. В результате его действий погибли 20 человек.

 Инцидент, произошедший в Керчи, стал трагедией для близких и родных пострадавших. В связи с этим ситуацию прокомментировал представитель Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Он выразил свои соболезнования по поводу случившегося и рассказал, что огорчен из-за этого.

Генсек ООН считает, что в обществе недопустимы любые формы проявления насилия против мирного населения. По этой причине он также осудил поступок керченского стрелка, который вместе с собой заставил умереть два десятка человек.

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Автор - Мартина Корф
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