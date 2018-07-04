«Чудовищное злодеяние»: Матвиенко выразила свои соболезнования и призвала не делать поспешных выводов по трагедии в Керчи

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Спикер Совфеда призывает отказаться не спешить с выводами и настаивает на том, что сейчас нужно ждать итогов полного расследования. Валентина Матвиенко уверенна, что виновников трагедии обязательно найдут и призовут к ответственности.

 Матвиенко выразила свои соболезнования семьям, чьи родственники погибли в колледже Керчи, где сегодня днем случилась трагедия. Женщина-политик отметила, что ей «горько» от того, что в числе погибших есть подростки, которые лишь начинали свою жизнь. «Чудовищное злодеяние», - сказала Матвиенко о трагедии.

Спикер Совета Федерации также призвала не делать поспешных выводов по случившейся в Керчи трагедии. По словам Матвиенко, правоохранители уже ведут проверки и тщательно расследуют происшествие. Она также просит всех оставаться в спокойном состоянии и не поддерживать панику. Матвиенко обратилась к россиянам с просьбой «не плодить врагов» и с уверенностью заявила, что всех виновников трагедии ждет заслуженное наказание. Также ранее стало известно, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Компенсацию предоставит соцстрах.

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Автор - Анна Пушкина
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