5-метровый аллигатор посетил поле для игры в гольф

Аллигатор по кличке «Чаббс» полюбил игру в гольф.

В штате Флорида (США) отец с сыном, которые пришли поиграть в гольф, заметили нечто необычное. 5-метровый аллигатор вышел из зарослей «погреться на солнышке». Ошарашенные, но и заинтересованные отец с сыном находились на достаточно большом расстоянии от рептилии в гольф-карте и наблюдали за животным издалека. Аллигатор решил покинуть поле для гольфа примерно через час, вдоволь нагревшись на солнышке. Хотя случаи, когда рептилии выходили «прогуляться» по полям для гольфа не редки, однако это единственное замеченное животное такого большого размера.

Впервые Чаббс появился на поле для гольфа Buffalo Creak ещё в мае 2016 г. Гости, впервые заметившие «монстра», были обеспокоены, но работники гольф-клуба утверждают, что аллигатор мирный и спокойный, если его не провоцировать, и что даже успел стать неким талисманом гольф-клуба. Также владельцы гольф-клуба уверенны, что это не отпугнёт, а только привлечёт ещё больше посетителей.