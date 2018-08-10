СМИ: в Грузии во время рафтинга погибла туристка из России

По неофициальной информации, туристке было 33 года и ее звали Мария. Инцидент случился в Сванетии, когда женщина занималась сплавом по горной реке.

Как сообщили СМИ, в Грузии во время экстремальных развлечений погибла туристка из России. По данным грузинского информагентства «Интерпрессньюс», во время рафтинга умерла 33-летняя женщина, которая была российской гражданкой.

В МВД Грузии информацию о гибели женщины во время рафтинга подтвердили. Правоохранители отметили, что в грузинском городе Местия региона Сванетия случился таковой инцидент. Однако, о гражданстве погибшей и о ее личности в МВД не рассказали. Также указывается, что по факту гибели женщины во время рафтинга правоохранители уже начали проверки.