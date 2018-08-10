СМИ: в Грузии во время рафтинга погибла туристка из России

Сегодня, 18:41 \\ Происшествия

По неофициальной информации, туристке было 33 года и ее звали Мария. Инцидент случился в Сванетии, когда женщина занималась сплавом по горной реке.

 Как сообщили СМИ, в Грузии во время экстремальных развлечений погибла туристка из России. По данным грузинского информагентства «Интерпрессньюс», во время рафтинга умерла 33-летняя женщина, которая была российской гражданкой.

В МВД Грузии информацию о гибели женщины во время рафтинга подтвердили. Правоохранители отметили, что в грузинском городе Местия региона Сванетия случился таковой инцидент. Однако, о гражданстве погибшей и о ее личности в МВД не рассказали. Также указывается, что по факту гибели женщины во время рафтинга правоохранители уже начали проверки.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

 Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за использования электрических плит. Также очевидцы рассказывают о бутылке, кинутой в окно колледжа на первом этаже.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В Москве упал с 16-этажки экс-владелец газеты "Спорт-Экспресс"

 Его тело без признаков жизни нашли в районе Осеннего бульвара 15 октября примерно в...

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

В Керчи взорвался газ, погибли 10 человек

 Взрыв прогремел примерно в 12 часов дня в политехническом колледже.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ