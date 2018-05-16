В Барнауле кондуктор столкнула больного из автобуса на асфальт

Медлительный горожанин при падении сильно ударился лицом. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" пишут очевидцы.

По словам жительницы Барнаула, инцидент произошел 16 октября в 15:36. Мужчина с симптомами синдрома Дауна ехал в автобусе по маршруту №109, никому не мешая. Возле "ЦУМа" больной пассажир постучал по передней двери, прося его выпустить. Этим поступком он и вызвал неожиданный гнев кондуктора, которая грубо посоветовала мужчине постучать себе "по башке".

В итоге водитель открыл дверь и позволил пассажиру выйти. Как показалось автору, мужчина с двигался с большим трудом. Поэтому возникла заминка. Кондуктор решила радикально ускорить процесс и силой столкнула пострадавшего со ступенек транспортного средства. Мужчина упал на асфальт. Его поднял прохожий. Сердобольная пассажирка заметила у упавшего обильное кровотечение из носа.

Автор поста и другие пассажиры возмутились поведением кондуктора. Однако женщина объяснила падение горожанина не своим толчком, а алкогольным опьянением. Пользователь соцсети намерена добиться увольнения для кондуктора и денежной компенсации для, вероятно больного, пассажира. В частности, она планирует доложить о случившемся в "БарнаулПассажирТранс". Женщина призвала читателей отозваться и помочь советом.