Семьи погибших в Керчи получат по 1 миллиону рублей компенсации, а пострадавшим реабилитацию оплатит соцстрах

Сегодня, 16:52 \\ Происшествия

Об этом сообщил заместитель управляющего отделения Фонда социального страхования РФ в Крыму Сергей Бугаев. Он также указал, что точное число сотрудников колледжа, погибших при ЧП в Керчи, пока что не известно.

 По словам Бугаева, семьи погибших работников колледжа Керчи получат по 1 миллиону рублей компенсации. Помимо этого, пострадавшим при ЧР реабилитацию оплатит соцстрах. Как пишут СМИ, компенсацию получат семьи, погибшие родственники которых работали в колледже. Получат ли компенсацию семьи погибших учеников – пока что не уточняется.

Сергей Бугаев сотрудники регионального соцстраха сейчас находятся в больницах Керчи, куда привезли и продолжают привозить пострадавших. Работники ФСС устанавливают точное число погибших и пострадавших, чтобы начать оформлять пособия и выплаты на реабилитацию.

По имеющейся информации, при ЧП в колледже Керчи погибли 18 человек, много людей получили травмы. Уже появились данные о том, что во время трагедии в стенах колледжа была слышна стрельба. Позже студенты учебного заведения рассказали и о стрелке, которого они видели.

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Автор - Анна Пушкина
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