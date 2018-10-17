Взрыв и стрельбу в керченском колледже мог устроить студент

Четверокурсника нашли мертвым на втором этаже здания. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

18-летний студент скончался от огнестрельного ранения. Как сообщают источники в правоохранительных органах, именно он мог быть тем злоумышленником, который мог устроить взрыв и открыть стрельбу по людям в Керченском политехническом колледже. В сети появилась фотография, на которой молодой человек спускается по лестнице, на ходу заряжая дробовик.

По данным РБК, свидетели рассказали правоохранителям, что один из студентов оставил рюкзак в столовой учебного заведения. Именно там спустя некоторое время раздался взрыв. К тому же, в колледже появились слухи о юноше, проводящем самостоятельные опыты со взрывчаткой.

Напомним, 17 октября следователи возбудили уголовное дело о теракте. Теперь они переквалифицировали его в массовое убийство. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о 18 погибших. Десятки человек находятся в больнице. Медики не успевали вывозить пострадавших от здания колледжа. Одной из первых раненных стала вахтерша, которая успела нажать кнопку тревоги.