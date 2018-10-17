Кадыров соболезнует и готов оказать помощь пострадавшим при взрыве в Керчи

Одним из первых, кто откликнулся на трагедию, был глава Чечни Рамзан Кадыров.

На своей странице в соцсети политик соболезнует семьям погибших и пострадавших учащихся металлургического техникума. Кроме слов сожаления Кадыров выразил надежду, что зло обязательно будет наказано. Он пообещал, что готов в любую минуту распорядиться о предоставлении помощи, как Керчи, так и пострадавшим во время теракта. Напомним, что после взрыва в здании учебного заведения погибли не менее 13 человек. Свыше 50 оказались в больницах города.

В городе работают МЧС, милиция, Антитеррористический комитет и другие спецслужбы. Уже окончательно установлено, что произошёл теракт. Согласно одной из версий, стрельбу в здании начал вести неизвестный человек. После того, как у него закончились боеприпасы, в помещении техникума произошёл взрыв. В данный момент, ведётся расследование произошедшего. В Крыму по решению главы региона объявлен трёхдневный траур.