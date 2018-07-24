В Томске ввели локальный режим ЧС из-за насосной станции

Стало известно о небезопасной ситуации в одном из российских городов.

Сообщается, что в Томске был введён режим ЧС локального типа. Причиной принятых мер стала остановка основной канализационной насосной станции города, так был повреждён запорный коллектор. Местные власти постановили организовать посты набюдения в тех местах, где возможно подтопление территории.

На данный момент сотрудники коммунальных служб занимаются локализацией неполадки и откачкой стоков. Тем не менее, население от этого не пострадало, так как подача холодной воды и сток канализации обеспечиваются в полном объёме. Однако пришлось ограничить горячее водоснабжение в части жилых домов. В каких именно и о каком количестве идёт речь, не уточняется.

Также неизвестно, сколько времени у служб займёт ремонт коллектора и когда станция будет запущена.