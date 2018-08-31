В ЛНР взрыв гранаты в детском саду ранил завхоза

Пострадавшую госпитализировали в региональной больнице с серьезными травмами. Об этом 17 октября пишет персс-служба МЧС самопровозглашенной республики.

Взрыв произошел накануне в поселке Донецкий, расположенном неподалеку от линии фронта. По предварительным данным, завхоз убирала территорию детского сада "Ивушка". По неизвестной причине поблизости сработала осколочная граната.

Медики диагностировали у сотрудницы детсада ранение пальца на левой руке. Кроме того, один из осколков угодил жительнице ЛНР в нижнее правое веко. Её повреждениями занялись в Луганской республиканской больнице.