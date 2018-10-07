В Ростовской области злоумышленник с пистолетом ограбил ювелирный магазин

Инцидент произошел в Цимлянске Ростовской области накануне 16 октября. Неизвестный был вооружен газовым пистолетом, в очках и медицинской маске, а также строительных перчатках.

Правоохранительные органы смогли задержать злоумышленника по горячим следам. По предварительной версии сотрудников полиции сообщается следующее. Молодой человек в возрасте 28 лет вошел в ювелирный магазин днем 16 октября, предварительно облачившись в необходимую экипировку. При этом грабитель имел при себе газовый пистолет, который он направил в сторону продавца. Неизвестный выстрелил из оружия, после чего принялся собирать драгоценности и украшения, которые находились на витринах.

Собрав необходимое количество, он скрылся на автомобиле, на котором изначально приехал. Общий ущерб ювелирного магазина уже подсчитан. Он составляет 60 тысяч рублей. Проехав некоторое расстояние, грабитель выбросил из окна элементы своей экипировки, которые позже обнаружили правоохранители.

Сотрудники магазина оперативно сообщили об инциденте в полицию. Прибывшие стражи порядка смогли после проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий задержать злоумышленника. Впоследствии удалось установить, что молодой человек ранее уже имел проблемы с законом и был судим за кражу. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Теперь его ждет следствие, а судьбу нарушителя закона решит суд.