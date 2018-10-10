Кокорин признался в оскорблениях Пака по национальному признаку

Это произошло во время одной из очных ставок футболиста в "Бутырке". Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Недавно Александра Кокорина на два месяца арестовали в СИЗО по решению московского суда. 16 октября правоохранители организовали подозреваемым 12 очных ставок в рамках уголовного дела о хулиганстве. С ними встретились избитые политики Денис Пак и Сергей Гайсин. Кроме того, обвиняемые общались лицом к лицу с Виталием Соловчуком, водителем журналистки Ольги Ушаковой.

В ходе процесса Александр Кокорин признался в оскорблениях по отношению к Денису Паку. Он отметил, что поводом для нелестных высказываний стал национальный признак - чиновник является корейцем. По предварительным данным, футболист вместе с братом и коллегой Павлом Мамаевым намеренно пела в присутствии пострадавшего песню Gangnam Style от корейского поп-певца Psy. Кроме того, группа называла Дениса Пака китайцем за азиатские черты внешности.

Напомним, упомянутые лица стали участниками двух драк в Москве. Александру и Кириллу Кокориным, а также Павлу Мамаеву инкриминируют хулиганство. Как выяснил Mash - теперь в составе преступной группы. Правозащитники спортсменов предлагали урегулировать конфликт примирением, однако пострадавшие настаивают на своих обвинениях.