«Была слышна стрельба»: Спецслужбы увидели во взрыве в Керчи теракт

Правоохранители предполагают, что взрыв газа в керченском колледже мог стать террористическим актом. По данным СМИ, здание учебного колледжа не было газифицированным.

Как стало известно, во взрыве в Керчи могут быть виновны террористы. СМИ сообщают, что спецслужбы увидели в инциденте признаки теракта. Якобы, трагедия в колледже Керчи может быть последствием умышленных действий злоумышленников.

«Была слышна стрельба», - сообщают СМИ, рассказывая о первых минутах после взрыва. Якобы, сразу же после хлопка в здание колледжа выбежали люди с автоматами и в бронежилетах. Помимо этого, ситуация получила еще больше загадок после того, как в крымских изданиях сообщили, что колледж не был газифицирован.

СМИ сообщают, что предполагаемый виновник взрыва может находиться в здании колледжа. Сейчас спасатели и полиция прочесывпают территорию. Возможно, преступник погиб во время взрыва, но есть вероятность и того, что он жив и пытается спрятаться. К данному моменту известно, что в больницы Керчи после взрыва доставили уже около 20 человек.

Местная МЧС пока что не комментирует трагедию, представители службы утверждают, что за комментариями стоит обратиться не к ним, а к Национальному антитеррористическому комитету. Ранее уже сообщалось, что во время взрыва в Керчи погибли 10 человек. Точное число пострадавших не уточняется.