Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за использования электрических плит. Также очевидцы рассказывают о бутылке, кинутой в окно колледжа на первом этаже.

17 октября в Керченском политехе прогремел взрыв, в результате которого погибло 10 человек, и еще около 50 нуждаются в госпитализации. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, но, как отмечают очевидцы, носилок на всех не хватает, поэтому эвакуация осложнилась. Пострадавших приходится выносить на дверях, чтобы ускорить процесс.

Основной версией случившегося на данный момент называют взрыв газа в столовой учебного учреждения. Однако жители Керчи говорят о том, что в колледже, как и во всех других подобных заведениях, были установлены электрические плиты. По словам очевидцев, неизвестный кинул бутылку в окно первого этажа, и именно после этого прогремел взрыв. Они считают, что причиной большого количества жертв стал теракт, а не газовые плиты с баллоном. Также очевидцы отмечают, что взрыв произошел в столовой, о чём свидетельствуют выбитые окна, и поэтому первые вероятные причины никак не могли стать основной версией.

Местные жители пишут в Сети о том, что основной причиной могли стать именно террористы. Они считают, что версия с газовым баллоном была придумана для отвлечения внимания, чтобы не говорить о теракте.