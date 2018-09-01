За рухнувший в Приморье виадук заплатит фирма – мэр Владивостока

Городская администрация Владивостока начала подсчитывать убытки от упавшего виадука.

В мэрии Владивостока сообщили, что виновный в падении виадука на трассе Седанка – Патрокл возместит ущерб в городскую казну. Грузовая машина, которая снесла несущую конструкцию виадука, записана на компанию «Трансстроймеханизация». Следовательно, возместить материальные потери должна фирма. Ранее был назначен штраф водителю в размере 300 тыс. рублей за административное нарушение. На данном этапе продолжается подсчет суммы ущерба. Специалисты и эксперты занимаются составлением соответствующих документов.

Происшествие произошло в утреннее время, 16 октября. Большегруз компании «Трансстроймеханизация» двигался по участку дороги Седанка – Патрокл. В пределах улицы Басаргина у машины самопроизвольно откинулся кузов, который зацепил виадук. Упавший надземный пешеходный переход полностью перегородил трассу. В аварии никто не пострадал.