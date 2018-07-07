В Керчи взорвался газ, погибли 10 человек

Взрыв прогремел примерно в 12 часов дня в политехническом колледже.

В Керчи взорвался газ. ЧП случилось в колледже, погибли 10 человек. По имеющимся данным, во время взрыва пострадали около 50 человек. СМИ пишут, что газ взорвался в столовой колледжа.

Пострадавших выносят из здания. По данным журналистов, носилок скорой помощи уже не хватает. Получивших травмы от взрыва газа из колледжа выносят на выломанных дверях при помощи подручных средств. На место инцидента прибывают медики и спасатели. Число погибших может возрасти, так как взрыв был сильным и пострадавших крайне много.

По словам очевидцев чрезвычайного происшествия, от взрывной волны в здании политехнического колледжа выбило окна. Точная причина взрыва и более детальные обстоятельства трагедии к данному моменту не известны.

Информация о происшествии уточняется, пользователи социальных сетей делятся имеющимися данными и утверждают, что из-за взрыва многие люди, находившиеся в здании колледжа, получили серьезные травмы и увечья. Появилась информация о том, что при взрыве пострадали не 50, а 23 человека. Машин скорой помощи пока что не хватает, поэтому пострадавших увозят на обычных автобусах.