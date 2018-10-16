В Магнитогорске возбудили уголовное дело после издевательств в психбольнице

Следователи подозревают местных санитаров в халатном отношении к пациентам. Об этом в среду объявили представители областного СУ СК.

После скандального видео из психбольницы №5 в Магнитогорске, правоохранители заинтересовались действиями медперсонала. В рамках уголовного дела они беседуют со свидетелями и расследуют издевательства над пациентами. В итоге следователи должны внести профилактическое представление.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области заявили, что попавших на видео санитаров уже уволили из учреждения, как того потребовал губернатор Борис Дубровский. Ведомство собирается проверить действия сотрудников других психоневрологических больниц и установить в зданиях видеонаблюдение. Пресс-секретарь Мария Хворостова подчеркнула, что больные зачастую не способны сами сообщить властями о правонарушениях.

Накануне челябинские СМИ опубликовали ролик, снятый одним из санитаров в июне. Он запечатлел, как член персонала бил пожилого мужчину ногой и бросал в него тапками, а затем отправил своей знакомой в социальной сети. Стоит отметить, что последний скончался в сентябре. По словам родственников, 72-летний мужчина страдал сахарным диабетом и провалами в памяти.