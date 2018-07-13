На северо-востоке Москвы юноша убил родителей и бабушку

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщил, что тройное убийство произошло на северо-востоке Москвы в доме на улице Летчика Бабушкина. Подозревают 22-летнего молодого человека, которого уже задержали.

Как рассказали в правоохранительных органах, задержан молодой человек, который, по предварительной версии следствия, подозревается в убийстве своих родителей и бабушки. Преступление было совершено 17 октября. В настоящее время стражи порядка проводят необходимые мероприятия, чтобы доставить его в отделение полиции. Что послужило причиной убийства трёх человек, пока неясно. Однако, предположительно, как считают сотрудники полиции, поводом явился бытовой конфликт.

По информации, поступившей от сотрудников, работающих над расследованием, молодой человек 1996 года рождения сам рассказал, что убил своих родных из-за внезапно возникшей ссоры, позвонив в полицию. Тела убитых были найдены на кухне и в одной из жилых комнат. По соответствующему факту уже возбудили уголовное дело. На месте произошедшего работают сотрудники правоохранительных органов, пытаясь установить все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что похожий инцидент произошел в Иркутской области. Молодой парень топором вырезал семью своей жены. В результате убиты оказались два человека, еще несколько пострадавших были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый рассказал, что приревновал супругу и решил убить ее.