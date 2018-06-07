Во Франции арестовали «мертвого» коррупционера из Украины, у него конфисковали замок и картины Дали

У подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег полиция Франции изъяла имущества на 4,6 миллионов евро (роскошный замок, раритетную машину Rolls Royce Phantom и 3 картины Сальвадора Дали). СМИ предполагали, что задержанным коррупционером мог быть сын Виктора Януковича, который ранее считался погибшим.

По данным от Европола, рядом с городом Дижон французского региона Бургундия арестовали гражданина Украины. На родине к нему имелся ряд претензий, мужчина был в розыске, однако избежал суда поддельным свидетельством о смерти. Украинец был признан мертвым, после чего тот отправился во Францию.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol's support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

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У «мертвого» коррупционера» конфисковали замок и картины Дали. Полиция Франции задержала украинца после длительного наблюдения. Жандармерия еще зимой заметила подозрительные транзакции и покупки. В итоге, 5 октября таинственного «мертвого» коррупционера задержали вместе с тремя другими людьми.

Вскоре стало известно, что «мертвый» украинец, которого на родине подозревали в коррупции, не является сыном Януковича. На самом же деле, мужчина оказался Дмитрием Малиновским – которого в Украине объявили в розыск в 2014 году. На сайте МВД Украины имеются данные о миллиардере и указано, что он пропал в Одесской области. По данным СМИ, Малиновский связан с хищением 12 миллионов евро у российской фирмы. Якобы, при попытке приватизировать Одесский припортовой завод он получил деньги от помощницы депутата парламента.

Между тем, Генеральная прокуратура Украины уже запросила, чтобы Франция экстрадировала «мертвого» коррупционера. Пресс-служба прокуратуры Киева уже раскрыла детали обвинений, от которых Малиновский пытался скрыться во Франции через поддельную справку о смерти.