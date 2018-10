Во Франции арестовали «мертвого» коррупционера из Украины, у него конфисковали замок и картины Дали

У подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег полиция Франции изъяла имущества на 4,6 миллионов евро (роскошный замок, раритетную машину Rolls Royce Phantom и 3 картины Сальвадора Дали). СМИ предполагали, что задержанным коррупционером мог быть сын Виктора Януковича, который ранее считался погибшим.

По данным от Европола, рядом с городом Дижон французского региона Бургундия арестовали гражданина Украины. На родине к нему имелся ряд претензий, мужчина был в розыске, однако избежал суда поддельным свидетельством о смерти. Украинец был признан мертвым, после чего тот отправился во Францию.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol's support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

