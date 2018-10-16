В Москве из Mercedes украли часы и деньги на 3,5 миллиона рублей

Продолжается вереница ограблений столичных транспортных средств.

На этот раз стало известно, что в Москве 28-летний мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. Он отметил, что из его автомобиля Mercedes S 500 накануне пропали его золотые часы производства Blancpain стоимостью в 3 миллиона рублей и денежные средства размером в 500 тысяч рублей.

Однако он не смог указать, в каком именно месте находился он и его машина. Было возбуждено уголовное производство по факту кради в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что также в Москве злоумышленники угнали два дорогих автомобиля Mercedes общей ценой в 12,5 миллиона рублей у пострадавших, не имеющих официального места работы.