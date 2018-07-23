В Якутии опрокинулась лодка: Три человека погибли, одна женщина пропала

ЧП случилось в Томпонском районе Якутии. Ночью 16 октября на реке Адлан, в 3 километрах от села Мегино-Алдан и в 100 метрах от береговой линии опрокинулась лодка.

На момент происшествия в лодке сидели девять человек. Пятеро из них смогли выплыть из воды самостоятельно. Три человека погибли, а еще одна женщина пропала – ее до сих пор не могут найти. Поисками пропавшей женщины занимаются сразу две группы спасателей.

Психологи уже начали работу с теми, кому удалось выжить при опрокидывании лодки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии сообщили, что на месте инцидента в скором времени начнут работу следователи. Они выяснят, почему опрокинулась лодка и что стало этому причиной. Помимо этого, следователи намеренны установить, кто виновен в инциденте. По данным СМИ, правоохранители уже возбудили уголовное дело, ведутся проверки.

Сотрудники МЧС активно прочесывают линию берега. Спасатели уже провели работы на восьми квадратных километрах вод реки. Моторная лодка, которая опрокинулась в воде, по данным СМИ, остается на дне.