В Хабаровском крае 6-летний мальчик выжил, упав с 4 этажа

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре накануне 16 октября. Трагических последствий удалось избежать благодаря внимательности прохожих, которые заметили, что мальчик играет на незастекленном балконе.

Бдительные соседи в Хабаровском крае, обнаружив 6-летнего малыша одного на балконе 4 этажа, вызвали инспектора по делам несовершеннолетних Елену Литовченко. Прибыв на место, женщина увидела, что ребенок стоит на табуретке, перегнувшись за ограждение. Она тут же позвонила в спасательную службу. Дожидаясь, пока прибудет помощь, инспектор отвлекала мальчика разговорами и пыталась убедить его забраться обратно. Спасатели приехали как раз вовремя. Ребенок слишком сильно наклонился и упал с балкона, однако, сотрудники специальной службы успели поймать мальчика, поэтому он остался жив и не получил никаких серьезных повреждений, кроме небольшого нервного потрясения.

Ребенок был доставлен в местное отделение полиции. Вскоре туда же сотрудники вызвали и его мать, которая оставила сына одного без присмотра, и провели с женщиной профилактическую беседу и поставили семью на учет. Удалось установить, что мальчик не посещает детский сад, а потому очень часто остается дома один, так как родители работают.