В Москве внедорожник сбил пешеходов

В Москве машина сбила три человека, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель, который управлял внедорожником Nissan, не заметил людей, передвигавшихся по переходу, который не регулируется.

Правоохранительные органы сообщили, что водитель сбил трех человек, которые переходили дорогу. Пострадавшие отправлены в больницу на госпитализацию. Их травмы оцениваются как средней тяжести.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося, при которых и получилась такая ситуация.

Ранее в Саратовской области произошла авария, в которой водитель автомобиля «Хендэй» сбил пешехода. Пострадавший получил ужасные травмы, а поэтому умерли на месте происшествия до того, как прибыла скорая помощь.