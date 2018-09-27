В Москве избили солистку группы «Маша и Медведи» Марию Макарову

41-летняя певица была избита после того, как она заступилась за Александра Кулыгина, заслуженного деятеля искусств России. Якобы, у него пытались отобрать недвижимое имущество, а Мария Макарова пыталась за него заступиться.

Марию Макарову избили в Москве. По данным СМИ, солистку группы «Маша и Медведи» несколько раз ударили по тело. В результате, у певицы остались телесные повреждения. Источники сообщают, что Мария Макарова обратилась в ОВД РФ по Басманному району 13 октября. Там певица сообщила, что получила телесные повреждения из-за бытового конфликта.

По данным СМИ, полицейские уже инициировали проверки, по итогам которых они вскоре должны назначить решение процессуального характера.

Музыкальный коллектив «Маша и Медведи» был образован в 1997 году. Группа получила широкую популярность после песен «Любочка» и «Земля», последняя звучала в легендарном фильме «Брат 2». В 2000 году коллектив распался. По информации, тогда между Марией Макаровой и другими участниками группы возникли разногласия. Через 4 года коллектив снова воссоединился и объявил о начале концертной деятельности.