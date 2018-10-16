Погибли оба: При крушении Су-27 в Винницкой области погибли американский и украинские военные

По сообщению от Генштаба ВСУ, одним из погибших является военный Воздушных Сил Нацгвардии США, второй служил в Воздушных силах ВСУ.

Во время тренировочных маневров, которые проходили на учениях "Чистое небо - 2018", произошло ЧП. Украинский истребитель Су-27 попал в аварию. Он совершал учебно-полевой полет. Точные причины аварии пока что не сообщаются.

При крушении Су-27 погибли два человека. После аварии были найдена мертвые тела двух пилотов. В инциденте погибли американский и украинские военные. Ранее СМИ писали, что самолет потерпел крушение, но о количестве умерших было не известно. Теперь же в Генштабе ВСУ сообщили, что в аварии погибли оба пилота. Учения "Чистое небо - 2018" проводятся с 9 по 19 октября на территории Виницкой и Хмельницкой областей.

Ранее уже стало известно, что в них принимают участие страны из Альянса. Во время учения был проведен учебный бой, в котором "соревновались" Су-27 и F-15. Украинские СМИ уже назвали "победителя".