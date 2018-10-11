"Смерть не за горами": на вандала, испортившего арт-объект в Перми, завели уголовное дело

Правоохранители нашли предполагаемого виновника того, что арт-объект "Счастье не за горами" превратился в "Смерть не за горами". Ущерб полиция оценила в 45 000 рублей.

Как стало известно, в Перми нашли вандала, испортившего арт-объект. Полиция Ленинского района возбудила уголовное дело по статье "Вандализм".

Культовый арт-объект "Счастье не за горами" был очень известен не только в Перми. Снимки надписи часто появлялись в Сети, а сам объект уже давно стал местной достопримечательностью. Однако, 11 октября жители Перми увидели, что слово "счастье" заменили на "смерть", из-за чего смысл арт-объекта кардинально изменился. Этот факт сильно возмутил горожан и пользователей Сети. Полиция нашла вандала, сотворившего "смерть" со "счастьем", теперь на него завели уголовное дело и он ждет наказания.