"Такое строение лица": Мать Кокорина объяснила, почему футболист улыбался на задержании

Светлана Кокорина считает, что странная гримаса футболиста была обусловлена ямочками на его щеках. Якобы, он не улыбался, а сильно переживал.

Мать футболиста Кокорина, которого арестовали за нападение на чиновника и водителя, отправилась на передачу "Прямой эфир". Там она попыталась оправдать своего сына в глазах зрителей. По словам Светланы Кокориной, ее сына "провоцировали злые люди".

Мать футболиста объяснила, почему спортсмен улыбался на задержании. Улыбку Кокорина можно было отчетливо видеть и во время допросов. Светлана Кокорина настаивает, что ее сын очень переживал и не мог улыбаться.

"Такое строение лица", - сказала мать Кокорина и заявила, что всему виной ямочки на щеках. Как сообщила мать футболиста, она сама страдала от особенностей строения лица. Светлана Кокорина призналась, что ее саму обвиняли в улыбке учителя, хотя сама она очень переживала и не могла улыбаться, так как в тот момент она была в подавленном состоянии.

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Ранее уже стало известно, что Павел Мамаев, друг Кокорина, отдал свой загранпаспорт следователю. Таким поступком футболист хотел доказать, что не будет сбегать из страны, если окажется на свободе.