В Москве у ТЦ "Метрополис" водитель Hyundai устроил стрельбу

Сегодня, 15:20 \\ Происшествия

Это стало следствием дорожного конфликта, который произошел между двумя автомобилистами в северной части города.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Московской области сообщили о случае, по ходу которого на территории административного центра водитель иномарки корейского производителя Hyundai устроил стрельбу по другому автомобилю. Согласно информации, которую они предоставляю, его оппонент остался жив, однако был нанесен ущерб машине.

Пострадавший обратился в полицию с просьбой найти своего обидчика. Он сообщил, что из-за стрельбы, которую открыл из травматического пистолета другой водитель, у его авто повредилось остекление. По его словам, инцидент произошел в Москве у ТЦ "Метрополис". По факту произошедшего следователи начали проверку, а также объявили на территории столицы план "Перехват".

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Автор - Мартина Корф
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