В Магнитогорске проверяют санитаров психбольницы, издевавшихся над пациентами

Ситуация получила огласку благодаря неравнодушной жительнице Тюмени, в руки которой попало видео с непрофессиональным поведением работников медицинского учреждения.

Случай произошел в психоневрологической больнице №5 города Магнитогорск. Как оказалось, работающие там санитары издевались над пациентами. Видеозапись, доказывающий данный факт, предоставила тюменка, которая через интернет познакомилась с оператором ролика. По ее словам, вначале собеседник просто присылал ей видеозаписи, на которых было запечатлено неадекватное поведение пациентов, однако последнюю она посчитала жестокой и решила рассказать о ней в сети.

В ролике видно, как сотрудники психбольницы вначале бросают в пожилого мужчину тапками, а после одни из них даже пинает его, из-за чего тот в ответ ругает его нецензурными словами. Санитаров, издевавшихся над пациентами, уже опознали. По словам главврача медучреждения Александра Беликова, он уже создал специальную комиссию, которая проверяет все обстоятельства произошедшего.