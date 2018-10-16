Экс-владелец "Спорт-Экспресс" оставил предсмертную записку

В ней Иван Георгиевич Рубин пояснил, какие проблемы преследовали его в последнее время жизни.

Накануне стало известно о смерти учредителя газеты "Спорт-Экспресс" Ивана Рубина. Известно, что он погиб после падения с высоты 16-этажного здания. Об инциденте стало известно после многочисленных сообщений СМИ. По ходу журанлистского расследования также выяснилось, что экс-владелец спортивной газеты оставил предсмертную записку, в которой рассказал, кого следует винить в его смерти.

Рубин указал на имя Тюренкова Владимира Александровича. По его словам, тот угрожал ему физической расправой из-за долга. В записке он уточнил, что тот требовал с него 70 860 евро (5 377 565 рублей по нынешнему курсу валют). Бывший владелец "Спорт-Экспресса" рассказал, что тот обещал сломать ему "ноги и пальцы" в случае, если долг не будет погашен.

Ранее сообщалось, что тело Рубина нашли на Осеннем бульваре.