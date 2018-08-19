В Москве упал с 16-этажки экс-владелец газеты "Спорт-Экспресс"

Его тело без признаков жизни нашли в районе Осеннего бульвара 15 октября примерно в 16:00.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра обнаружили тело россиянина и бизнесмена Ивана Георгиевича Рубина. Согласно информации, которую они предоставляют, он является экс-владельцем газеты "Спорт-Экспресс". По предварительной версии следователей, Рубин упал в Москве с высоты 16-этажки.

Бизнесмен учредил издание "Спорт-Экспресс" в 1991 году. Долгое время оно было одним из самых популярных среди тех, кто также писал о советском и российском спорте спорте. При этом, спустя время агентство перешло под контроль Василия Тузлукова.