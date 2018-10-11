Павел Мамаев отдал личный загранпаспорт на хранение следователю

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Полузащитник футбольного "Краснодар" проходит как подозреваемый по делу об избиении двух московских чиновников, а также персонального водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой.

 Юридический защитник Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, какие продвижения есть в деле футболиста. По его словам, вместе с подзащитным он делает все, чтобы следствие поняло - они не собираются препятствовать расследованию и готовы сотрудничать. Одним из шагов, чтобы показать это, стало то, что Мамаев отдал личный загранпаспорт на хранение в СК.

 По логике адвоката, это должно показать следователям, что подсудимый не собирается уезжать из страны, чтобы скрыться и избежать наказания. Между тем, такая мера была предусмотрена им, чтобы увеличить шансы на одобрение его последнего иска в Тверской суд. Как сообщалось ранее, Бушманов обжаловал решение суда о мере пресечения для Павла Мамаева в виде заключения в СИЗО на два месяца.

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Автор - Мартина Корф
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