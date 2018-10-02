Три человека погибли из-за крушения истребителей в Мьянме‍

Сегодня, 10:27 \\ Происшествия

Несчастный случай произошел утром 16 октября. Его зафиксировали в центральной части государства.

 Зарубежное информационное агентство "Синьхуа" сообщает о случае, по ходу которого в Мьянме‍ произошло крушение двух истребителей. Согласно информации, которую предоставляют его корреспонденты, из-за этого погибли три человека, в их числе оказался один гражданский.

 Сообщая подробности инцидента, агентство ссылается на источник в ВВС Мьянмы. Представитель ведомства уточнил, что крушение пришлось на регион под названием Магуэ. Во время полета военных самолетов пилот одного из них попытался совершить аварийную посадку. Из-за неудачного маневра он задел крылом другой самолет, и он также начал падать.

Ни один, ни второй пилот истребителей не выжили после падения на землю. Также авария забрала жизнь девушки, на которую упали обломки самолетов.

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Автор - Мартина Корф
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