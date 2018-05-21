В школе Санкт-Петербурга уровень ртути превышает норму в 30 раз

Учащиеся культурной столицы РФ находятся в ситуации, которая может угрожать их здоровью.

Так, накануне в школах Санкт-Петербурга были взяты пробы на проверку содержания ртути в воздухе. Оказалось, что в одном из учебных заведений её концентрация превышает показатель нормы. После подробного осмотра места ЧП металлическая ртуть не была обнаружена.

В региональном Роспотребнадзоре заявляют, что на лестнице с первого по четвёртый этаж уровень ртути в воздухе выше допустимого в 1,7 раза, в одном из кабинетов - до двух раз. А при проверке площадки для скейтбордов эксперты зарегистрировали показатель, который в 30 раз больше нормы. В рамках проведения санитарных мероприятий школьники и сотрудники не имеют доступа к загрязнённым помещениям.

Тем временем специалисты демонтируют площадку, которая несёт потенциальную угрозу. Однако примечательно, что занятия в школе не были отменены.