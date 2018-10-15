Захвативший заложницу на вокзале в Кельне оказался сторонником ИГИЛ

СМИ удалось узнать личность преступника, который устроил захват заложницы в Кельне.

Полиция Кельна рассказала о личности преступника, захватившего заложницу на вокзале днем 15 октября.

Стало известно, что злоумышленник схватил девочку в кафе быстрого питания.

Помимо этого, выяснилось, что преступник - сторонник запрещенной в РФ организации ИГИЛ*.

Сообщается, что во время операции злоумышленник выкрикивал какие-то лозунги и высказывания на арабском языке. Помимо этого, у преступника был обнаружен ВНЖ, выданный на 55-летнего уроженца Сирии. Но на данный момент полиция не может подтвердить принадлежность данных документов злоумышленнику.

Напоминаем, что во время операции захвата, заложницу удалось спасти, она отделалась легкими травмами. А вот сам преступник получил травмы намного серьезней, из-за чего был направлен в реанимацию.