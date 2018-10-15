Захвативший заложницу на вокзале в Кельне оказался сторонником ИГИЛ

Сегодня, 21:00 \\ Происшествия

СМИ удалось узнать личность преступника, который устроил захват заложницы в Кельне. 

 Полиция Кельна рассказала о личности преступника, захватившего заложницу на вокзале днем 15 октября. 

Стало известно, что злоумышленник схватил девочку в кафе быстрого питания. 

Помимо этого, выяснилось, что преступник - сторонник запрещенной в РФ организации ИГИЛ*. 

Сообщается, что во время операции злоумышленник выкрикивал какие-то лозунги и высказывания на арабском языке. Помимо этого, у преступника был обнаружен ВНЖ, выданный на 55-летнего уроженца Сирии. Но на данный момент полиция не может подтвердить принадлежность данных документов злоумышленнику. 

Напоминаем, что во время операции захвата, заложницу удалось спасти, она отделалась легкими травмами. А вот сам преступник получил травмы намного серьезней, из-за чего был направлен в реанимацию.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы, корабль вез металлолом

 На борту теплохода находились 8 человек экипажа. Корабль под флагом Панамы, находившийся в водах Черного моря, дал крен и пошел на дно.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В Чите девочка запуталась волосами в карте и сломала позвонки‍

 Так произошло, так как перед поездкой на аттракционе никто не проинформировал ее об...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

В Чувашии объявлен траур погибшим в аварии

 В Чувашии объявлен траур из-за гибели многих человек в ДТП, которое произошло 11 октября.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ